Danimarca, il ct Hjulmand: "Non avremmo mai giocato senza Eriksen cosciente. I ragazzi erano sconvolti"

Kasper Hjulmand, selezionatore della Danimarca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della BBC al termine dell'incontro perso contro la Finlandia, valevole per la 1ª giornata del Gruppo B della fase a gironi di Euro 2020: "Non abbiamo elogiato abbastanza un gruppo di giocatori come il nostro - dichiara il danese -. Non potrei non essere più orgoglioso di loro e di come si sono presi cura l'uno dell'altro. Cristian (Eriksen, ndr) è uno di noi e la squadra non avrebbe mai giocato senza sapere prima se lui fosse cosciente e stesse bene.

Avevamo due opzioni: giocare oggi o domani alle 12:00 e tutti hanno optato per oggi. Non è possibile disputare una partita con quello stato d'animo. Abbiamo provato a vincerla ma è stato già un miracolo se siamo riusciti ad scendere in campo a giocare il secondo tempo. Sinceramente c'erano calciatori in campo che erano completamente sconvolti emotivamente".