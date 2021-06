De Bruyne infortunato: al suo posto entra Mertens

Kevin De Bruyne si arrende al minuto 48 di Belgio-Portogallo, col risultato sull'1-0 per la sua squadra. Infortunatosi a fine primo tempo per via di una dura entrata di Palhinha ai suoi danni, il fantasista del Manchester City ha provato a rientrare in campo per la ripresa, salvo alzare bandiera bianca dopo tre minuti. Al suo posto è entrato Dries Mertens, attaccante del Napoli. L'infortunio di De Bruyne è una situazione che interessa da vicino l'Italia, impegnata contro la vincente di questa sera ai quarti di finale.