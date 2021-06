Delude la Macedonia del Nord di Elmas: Ucraina avanti meritatamente 2-0 al 45'

Dopo 45' l'Ucraina è in vantaggio meritatamente contro la Macedonia del Nord per 2-0, frutto di una frazione dominata in lungo e in largo

TuttoNapoli.net © foto di Imago/Image Sport "Giocheremo all'attacco, stiamo alla grande", aveva detto Andriy Shevchenko qualche minuto prima del fischio d'inizio di Ucraina-Macedonia del Nord ed evidentemente qualcosa l'aveva già intuito negli spogliatoi. Dopo 45' l'Ucraina è in vantaggio meritatamente contro la Macedonia del Nord per 2-0, frutto di una frazione dominata in lungo e in largo dalla nazionale guidata dall'ex Milan. PREMIATA DITTA - Un primo tempo nel segno della premiata ditta Yarmolenko-Yaremchuk. L'ala del West Ham la sblocca con un tap-in facile dopo un assist di tacco di Karavaev, sublime. Il centravanti del Gent raddoppia, sfruttando un passaggio vincente dello stesso Yarmolenko, grazie alla sua freddezza a tu per tu col portiere. Pandev, uno dei pochi macedoni a vender cara la pelle fin qui, accorcia con un pallonetto, ma è in fuorigioco e rimane beffato. A fine primo tempo è 2-0.