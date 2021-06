Di Lorenzo, che favola: Florenzi non recupera, con la Svizzera sarà titolare

Alessandro Florenzi non ce la farà. Uscito all'intervallo del match tra l'Italia e la Turchia venerdì sera per una contrattura al polpaccio, il terzino che ha vissuto l'ultimo anno al PSG resterà ai box contro la Svizzera mercoledì prossimo. Per questo, stando a quanto raccontato da Tuttosport, toccherà a Giovanni Di Lorenzo, alla sua prima da titolare all'Europeo.