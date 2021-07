Di Lorenzo promosso dal Cds: "Ha il cliente più scomodo ed il rigore è generoso"

Voto 6,5 per Giovanni Di Lorenzo, terzino dell’Italia contro il Belgio. L’azzurro, ieri, ha sfornato l’ennesima buona prestazione con la maglia della Nazionale. Di Lorenzo ha giocato tutta la partita rimediando un ottimo voto, così motivato dal Corriere dello Sport: “Doku è un cliente scomodo e se ne accorge subito. L’avvio è faticoso, sofferto, ma quando capisce di dovergli stare attaccato e non concedere campo, riesce a contenerlo. Sorpreso in velocità nell’ultima azione del primo tempo. Gli tocca il costato, ma l’esterno del Belgio accentua e si lascia cadere a terra. Rigore generoso. Il difensore del Napoli tiene bene sino in fondo”.