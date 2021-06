Due rigori in Portogallo-Francia: al 45' la sfida è sull'1-1

Alla Puskas Arena di Budapest finisce 1-1 tra Portogallo e Francia al termine del primo tempo. Lusitani in vantaggio al 31' con la rete su rigore di Cristiano Ronaldo, penalty decretato per un'uscita sciagurata da parte di Lloris che travolte Danilo Pereira. Nel recupero dei primi 45' altro rigore stavolta per la Francia: leggero contatto tra Semedo e Mbappé, dal dischetto Benzema non sbaglia e firma il suo primo col degli Europei spiazzando Rui Patricio.