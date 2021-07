Esce Immobile: Insigne gioca da falso nueve e sfiora il gol

Primi cambi nell'Italia dopo 10' della ripresa: escono Immobile e Barella, entrano Berardi e Cristante. Con l'attaccante del Sasuolo in campo Lorenzo Insigne passa a giocare a centro dell'attacco della Nazionale come falso nueve. Il capitano del Napoli nel nuovo ruolo subito va vicino alla rete: ricevuta la palla da Emerson da posizione decentrata prova la conclusione in porta. Pickford non è perfetto ma riesce a respingere.