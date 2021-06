Euro 2020, Fabian entra e subito cerca Zielinski: il polacco risponde con un bellissimo gesto

Nel pareggio di ieri tra Spagna e Polonia ancora solo pochi minuti in campo per Fabian Ruiz, entrato al 68'. Il centrocampista azzurro, al suo ingresso in campo, è corso verso il compagno del Napoli Piotr Zielinski dandogli una pacca sulla spalla. Il polacco ha risposto con un abbraccio affettuoso. Un bellissimo gesto tra due i due centrocampisti, che presto potrebbero tornare protagonisti di nuovo insieme nel nuovo Napoli di Luciano Spalletti.