Euro 2020, oggi in campo il Belgio di Mertens e la Macedonia di Elmas: il programma

Oggi si disputa l'ultima giornata dei gironi B e C di Euro 2020. In programma 4 partite, due alle 18.00 e due alle 21.00 che decreteranno altre qualificate agli ottavi di finale. Nel gruppo C giocherà la sua ultima partita la Macedonia del Nord di Elmas, già eliminata, contro l'Olanda, già qualificata. Sempre nel gruppo C la sfida tra Ucraina e Austria decreterà chi affronterà l'Italia agli ottavi. Di nuovo in campo anche il Belgio di Dries che giocherà contro la Finlandia. Di seguito il programma completo.

LUNEDI' 21 giugno

GRUPPO C

Macedonia del Nord-Olanda ore 18.00

Ucraina-Austria ore 18.00

GRUPPO B

Finlandia-Belgio ore 21.00

Russia-Danimarca ore 21.00