Ex arbitro Marelli: "Inghilterra favorita? Così passa un messaggio sbagliato. Il rigore non c'era, ma..."

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro: "Errore di Makkelie? Il rigore non c'è, ma al 73esimo c'era un rigore netto a favore dell'Inghilterra per un fallo subito da Kane in piena area di rigore. Non dobbiamo, però, alimentare certe situazioni. Il Var non poteva intervenire. Sul doppio pallone si dice una sciocchezza: il gioco non andava interrotto perché non influisce minimamente sul gioco. Non ha arbitrato malissimo Makkelie, l'episodio accade in una frazione di secondo.

Brych? Direzione inguardabile a livello arbitrale. C'era un rigore per una trattenuta di Di Lorenzo. Brych ha mancato sei provvedimenti! A livello giornalistico posso anche comprendere un certo ragionamento me, ma a livello arbitrale è un piano totalmente differente. Makkelie non ha arbitrato male, Brych ha arbitrato malissimo ma non ha inciso sul risultato. Non avrei fischiato il rigore di Di Lorenzo in Italia-Belgio. Kuipers sarà l'uomo della finale al 99%, è un grande arbitro, un po' in calo a livello atletico".