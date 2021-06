Fabian ancora negativo al Covid-19: terzo tampone di fila per la Spagna

Per il terzo giorno di fila, tutti i giocatori della Spagna sono risultati negativi al tampone molecolare per il Covid-19, pertanto anche Fabian Ruiz. La nazionale di Luis Enrique si sta sottoponendo a controlli supplementari a causa della positività di Sergio Busquets. Infatti non è finita qui: la RFEF ha fatto sapere che i test medici per la rosa continueranno anche nei prossimi giorni.