Finale di Euro2020 da Wembley a Roma? UEFA risponde a Draghi: "Nessun piano per cambiare sede"

Trasferire la finale degli Europei a Roma dalla Gran Bretagna, dove corre la variante Delta? "Rispondo sì per adoperarmi perché la finale non si faccia in un Paese in cui i contagi stanno salendo rapidamente". Lo ha detto il premier Mario Draghi da Berlino, durante la conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel, alla domanda sulla eventualità di trasferire la finale dei campionati europei in Italia, considerato l’aumento dei contagi da Covid nel Regno Unito.

La risposta della UEFA a riguardo, però, non si è fatta attendere. "La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite", si legge nella nota ufficiale. No comment, per il momento, da Downing Street alle parole del presidente del Consiglio italiano. Sull’ipotesi di spostare la finale di Euro 2020, oggi si era esposto anche il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Non ci sono le condizioni per poter pensare, sotto il profilo organizzativo, ad una final four a Roma o a Budapest”, togliendo quindi molti dubbi circa la possibilità di un eventuale stravolgimento da parte della UEFA.