Finale Euro 2020, il Principe William carica gli inglesi: "Portatela a casa"

"A Harry, Gareth e tutti voi. Voglio augurarvi il più grande in bocca al lupo per stasera. Che bella performance di squadra è stata fin qui, ognuno ha fatto la propria parte. Tutti quelli che stavano dietro le quinte sono stati essenziali. Non riesco a credere a cosa stia accadendo, sono emozionato. Ancora buona fortuna, tutta la nazione è con voi. Portatela a casa". Con un video-messaggio, il Principe William ha voluto caricare la Nazionale inglese a poche ore dalla finale dell'Europeo contro gli Azzurri di Roberto Mancini.