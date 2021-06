FOTO - Sky - Ottimismo per Eriksen, il danese sembra cosciente all'uscita dal campo

Sembra trapelare un leggero ottimismo sulle condizioni di salute di Christian Eriksen. Come testimonia una foto ufficiale di Getty Images, postata su Twitter dal giornalista Sky Fabrizio Romano. Nello scatto si vede Eriksen che sembra essere cosciente in barella dall'uscita dal campo di Copenaghen.

Getty Images official picture. Christian Eriksen seems conscious. All prayers and thoughts with Chris and his family ❤️🙏🇩🇰 pic.twitter.com/93PUM59ruZ