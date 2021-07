FOTO - Makkelie nella bufera, due palloni in campo a Wembley: ma il regolamento lo consente

Due palloni in campo durante l’azione che ha portato al definitivo 2-1 dell’Inghilterra sulla Danimarca, tra l’altro realizzato da Harry Kane sugli sviluppi di un calcio di rigore di per sé molto dubbio. Ma in precedenza, nell’azione di Sterling, nata da destra, si è segnalata la presenza di due palloni sul manto erboso di Wembley. La decisione di non fermare il gioco, di per sé, non è automatica ma rientra tra le scelte a disposizione dell’arbitro Makkelie, che evidentemente ha ritenuto non influisse sull’azione. Sui social, però, corre la polemica.

LADRATA PAZZESCA PER I DUE PALLONI IN CAMPO E IL RIGORE INESISTENTE. SCHIFO. #InghilterraDanimarca #ENGDEN pic.twitter.com/NOIRG1nmM4 — 𝐶𝑙𝑖𝑧𝑖𝑎 (@cliexit_) July 7, 2021