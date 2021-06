Francia, Deschamps ammette: "L'Italia è la squadra che mi ha colpito di più"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Svizzera, il ct della Francia Didier Deschamps ha ammesso di essere stato colpito dagli Azzurri di Roberto Mancini: “L'Italia è la squadra che mi ha colpito di più - ha esordito -. Non è stato facile fin qui, tutte le partite sono complicate. Nella prima fase siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. In una sfida a eliminazione sai che è l'ultima chance per raggiungere qualcosa”.