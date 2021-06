Francia-Germania, formazioni ufficiali: un 'italiano' per parte

Sono ufficiali le formazioni di Francia-Germania, big match della fase a gironi di Euro 2020 valido per la prima giornata del Gruppo F. Per i Bleus Deschamps schiera il tridente dei sogni Mbappé-Benzema-Griezmann. In campo, uno per parte, anche gli 'italiani' Rabiot e Gosens.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann. Deschamps

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Muller, Gnabry. Löw