Francia-Svizzera, le formazioni ufficiali: Deschamps prova la difesa a 3

Di seguito le formazioni ufficiali di Francia-Svizzera. Didier Deschamps vara la difesa a 3, avanza Pavard sulla linea dei centrocampisti e sacrifica Lucas Hernandez. Spazio a un centrale di difesa in più, ossia Lenglet. Torna nell'undici titolare Rabiot. Stesso modulo per la Svizzera, che conferma lo stesso undici visto in campo contro la Turchia:

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé. A disp. Mandanda, Maignan, Lemar, Giroud, Tolisso, Zouma, Sissoko, Coman, Hernandez, Ben Yedder, Dubois, Thuram. All. Deschamps.



SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. A disp. Mvogo, Kobel, Mbabu, Zakaria, Vargas, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Gavranovic, Fernandes, Schar. All. Petkovic.

ARBITRO: Rapallini (Argentina)

ASSISTENTI: Belatti e Bonfa (Argentina)

IV UOMO: Frankowski (Polonia)

VAR: Munuera (Spagna)