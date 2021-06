Germania, clamoroso errore della tv olandese: mandate in onda le parole dell'inno nazista

In alcune occasioni delle competizioni internazionali gli errori per quanto riguarda bandiere, inni delle varie nazioni sono comuni. A volte però le topiche in questione diventano clamorose come quella fatta dalla rete televisiva olandese NPO1 che in occasione del match di Euro 2020 tra Inghilterra e Germania di ieri, durante l’inno nazionale tedesco ha proposto in sovrimpressione il testo sbagliato. Anziché quello attualmente in vigore l’emittente ha mandato in onda quello utilizzato nell’epoca nazista. Pronte le scuse della tv olandese dopo l’accaduto.