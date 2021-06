Grande spavento per la Germania: Goretzka salva gli ottavi, finisce 2-2 con l'Ungheria

A Monaco di Baviera, l'Ungheria mette paura alla Germania che però pareggia nel finale e passa agli ottavi da seconda. Nel match valido per il gruppo F di Euro 2020 finisce 2-2. Ungheresi in vantaggio con la rete messa a segno di testa da Szalai all'11' su cross dalla trequarti di Sallai. Al 67' i tedeschi pareggiano sugli sviluppi di una punizione dalla destra Hummels stacca di testa e Havertz segna a porta vuota. Passano solo due minuti e i magiari sono di nuovo avanti grazie alla rete di Schafer, servito in area da Szalai. La Germania si riversa in avanti e trova il 2-2 solo all'84': dopo un tiro di Werner murato da un avversario la palla arriva a Goretzka, che buca un Gulacsi stavolta incolpevole.