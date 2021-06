Grandi emozioni ad Amsterdam, l'Ucraina si arrende dopo la rimonta: vince 3-2 l'Olanda

Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam l'Olanda batte 3-2 l'Ucraina nel match valido per il gruppo di C di Euro 2020. Gli uomini di de Boer spingono per tutto il primo tempo, ma trovano l'Ucraina ben coperta e pronta a ripartire in contropiede. Nella ripresa gli Oranje si portano avanti: al 52' Bushchan esce ma non trattiene un cross basso e Wijnaldum calcia sotto la traversa firmando l'1-0. 7' dopo raddoppio olandese con un tiro potente di Weghorst che sfrutta un mancato rinvio di Matviyenko. L'Ucraina però non demorde e con un'incredibile uno-due trova il pareggio. Prima Yarmolenko al 75' trova un eurogol con uno splendido tiro a giro di sinistro, e poi 4' dopo Yaremchuk di testa batte Stekelemburg e firma il 2-2. Sembra finita ma l'Olanda di riversa in avanti e trova il gol vittoria all'85': Bushchan pasticcia due volte: prima sbagliando un passaggio e regalando palla all'Olanda, poi è incerto sul colpo di testa di Dumfries che rimbalza a terra prima di entrare.