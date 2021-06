Cds elogia Insigne: "Da solo vale il biglietto ed ha fiducia perché si gioca a memoria!"

Perché crederci, titola in un fondo il Corriere dello Sport, spiegando che "l'Italia ha qualcosa in più di ciò che mostrano i quattro gol segnati, il possesso palla quasi esclusivo, e perfino quei due colpi di tacco di Insigne, che pure da soli varrebbero il biglietto d’ingresso. Ci sono un’armonia e una fiducia che sembrano un credo convinto, e che leggi nei fraseggi sicuri lungo le due fasce, in una sequenza di passaggi a memoria che suonano come un codice. Questa squadra è una catena del valore, un modello organizzativo che traduce l’intesa in un vantaggio competitivo.

Il focus poi si sposta sulle parole di Insigne: "Quando Insigne dice che Mancini ha consentito a ciascuno di esprimersi nel modo migliore, pesca dalla consueta ovvietà del dizionario calcistico una pepita di inaudita verità. Il 4-3-3 del cittì è un vestito che calza a pennello al sinuoso corpo della Nazionale. Non solo perché la sua misura tattica è perfetta. Ma perché la disinvoltura e l’empatia con cui gli azzurri lo indossano pare una sublime virtù".