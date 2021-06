Corsera incorona Jorginho: "L'unico insostituibile dell'Italia"

In una Nazionale priva di fuoriclasse, la cui forza è più che mai il gruppo, l'unico davvero insostituibile è Jorginho. Nessuno in rosa - sottolinea il Corriere della Sera - ha le sue caratteristiche: gioca sistematicamente a due tocchi, e l'impianto studiato da Mancini prevede che l'azione parta sempre dai suoi piedi. Un calcio, il nostro, che ha sempre avuto grandi registi: oggi dobbiamo benedire il momento in cui Tite, il c.t. del Brasile, decise che si poteva fare a meno di lui.