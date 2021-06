Corsera - Retroscena sull'esclusione di Politano: nell'ultimora in ballottaggio anche Bernardeschi

Mancini, scelte tormentate. Così scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera che parla dell'esclusione di Matteo Politano dal gruppo che parteciperà all'Europeo: "Se l’amichevole con San Marino si era trasformata in una condanna per Moise Kean, la sfida Under 21 tra Italia e Portogallo ha convinto Mancini a convocare Giacomo Raspadori, che era addirittura uscito dall’elenco dei ventotto. L’attaccante del Sassuolo, che in Nazionale non ha messo insieme neppure un minuto, è piaciuto al tecnico azzurro anche se, a differenza di Cutrone e Scamacca, non ha segnato. Se l’Italia si fosse qualificata per le semifinali, Mancio lo avrebbe lasciato a Nicolato.

Così invece ha deciso di inserirlo nel gruppo a scapito di Politano, promosso appena due giorni prima. Pare che nei ballottaggi dell’ultima ora fosse entrato anche Bernardeschi. Ma escludere lo juventino, dopo averlo inserito nella lista venerdì, sarebbe stato complicato. Così per far posto al terzo attaccante dopo Immobile e Belotti, paga l’ala del Napoli, uno dei più in forma del gruppo.