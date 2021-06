Gazzetta pazza di Insigne: "Il violino che incanta in un'orchestra di gioco e mentalità!"

L'Italia ci fa sognare, titola la Gazzetta dello Sport elogiando un'altra ottima prova della nazionale, vittoriosa per 4-0 contro la Repubblica Ceca, che non è il Brasile ma neanche San Marino, raggiungendo il 27° risultato utile di fila el'8° match consecutivo senza beccare gol. Nessun passo indietro, neanche sul 4-0 con una mentalità dominante, senza speculare sul vantaggio e "in questa orchestra di gioco e di mentalità, hanno incantato i violini. Su tutti Insigne, il migliore, che ha innescato il primo gol, segnato il terzo e rifinito il quarto di Berardi. Ma ottimo anche Immobile, che ha conquistato definitivamente i gradi di centravanti titolare: gol, assist e tanto movimento utile. A ruota tutti gli altri".

Ed ancora: "Bologna ci ha detto che la strada è giusta. Siamo stati troppo belli, troppo presto? No, perché se la bellezza ha radici profonde, non sfiorisce. Non in una settimana. Siamo pronti. Alzate pure il sipario".