Rai - Insigne e Di Lorenzo titolari col Belgio: c'è un grande dubbio per Mancini

Alessandro Antinelli, giornalista Rai inviato a Monaco per Belgio-Italia, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "La rifinitura si è appena conclusa, ma Mancini ci dirà la formazione solo a pochi minuti dall'inizio della partita. Chiesa secondo me parte dal primo minuto al posto di Berardi, il dubbio Chiellini-Acerbi resterà fino all'ultimo. Per il resto formazione confermata, ci saranno Insigne e Di Lorenzo".