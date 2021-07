Sky - Italia, a Coverciano si festeggia a tavola con un curioso rituale

Dopo la vittoria contro la Spagna, gli Azzurri di Mancini sono tornati a Coverciano ed hanno mangiato tutti insieme le pietanze cucinate dagli chef Flavio Pasini, Enzo Belladonna e Claudio Silvestri. A tavola non è manca nemmeno un po’ di scaramanzia: infatti, come vuole il 'rituale' di questi Europei, dopo ogni cena post-vittoria viene rovesciato un bicchiere di vino rosso. Il rito è cominciato dopo Italia-Turchia quando il padre di Galardi, Paolo, aveva fatto cadere del rosso al tavolo di Mancini e da allora tutti si mettono in fila per intingere il dito e bagnarsi nel vino. La cerimonia verrà ripetuta stasera come buon augurio per la finale dell’11 luglio. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista Sky.