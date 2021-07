Sky - Italia, la probabile formazione contro il Belgio: Di Lorenzo confermato, novità Chiesa

Dopo la sofferta vittoria contro l'Austria e il conseguente passaggio del turno, domani l’Italia torna in campo contro il Belgio per il match dei quarti di finale di Euro 2020. La redazione di Sky Sport, ha dato le ultime di formazione. Roberto Mancini opererà due cambi rispetto alla gara degli ottavi di finale. In difesa il ballottaggio è tra Chiellini e Acerbi: la sensazione è che se il primo starà bene, sarà lui il titolare. Di Lorenzo confermato come terzino destro. Centrocampo a tre con Jorginho, Verratti, Barella. In attacco la più grande novità riguarda Chiesa che potrebbe partire dal primo minuto. Con lui Immobile e Insigne.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.