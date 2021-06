Sky - Italia, la probabile formazione contro la Svizzera: Di Lorenzo perde il ballottaggio

Dopo la convincente vittoria all'esordio contro la Svizzera, domani l’Italia torna in campo contro la Svizzera per la seconda giornata del gruppo A di Euro 2020. Secondo la redazione di Sky Sport, Mancini confermerà la stessa squadra vista contro i turchi. L'unica novità sarà in difesa, al posto dell'indisponibile Florenzi, giocherà Toloi: l'atalantino ha vinto il ballottaggio con l'azzurro Di Lorenzo per completare la linea composta da Bonucci, Chiellini e Spinazzola. In attacco fiducia a Berardi, Immobile e Insigne.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT: Mancini