Sky - Italia, la probabile formazione contro la Turchia: Insigne intoccabile, scelta la prima punta

Domani l’Italia darà il via ad Euro 2020. La Nazionale dovrà affrontare la Turchia nella gara inaugurale della competizione. Roberto Mancini, alla vigilia della partita, ha le idee chiare per quanto riguarda l’11 titolare. Secondo la redazione di Sky Sport, il ct si affiderà ai titolarissimi, confermando la stessa squadra vista nell'ultima amichevole contro la Repubblica Ceca. In porta spazio a Donnarumma; in difesa Florenzi e Spinazzola sulle corsie esterne con Bonucci e Chiellini al centro. Centrocampo a tre con Barella, Locatelli e Jorginho. In attacco sarà Immobile la prima punta, supportato dall’inamovibile Insigne a sinistra e Berardi a destra.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Barella, Jorginho; Insigne, Immobile, Berardi. All.: Mancini.