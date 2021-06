Tmw - Fabian sufficiente, la pagella: “Entra e la Spagna va in letargo, ma lui non ha colpe”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della Nazionale spagnola, è entrato al minuto 78 contro la Croazia. La Spagna ha avuto la meglio della squadra di Dalic solo al termine dei supplementari. 5-3 il risultato finale e passaggio ai quarti di finale. La redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle della Spagna. Di seguito quella di Fabian Ruiz.

Dal 78' F. Ruiz 6 - Con il suo ingresso la Spagna va in letargo. Lui non ha grandi colpe ma i supplementari trovati dalla Croazia, per fortuna poi vinti dalle furie rosse, sono quasi una beffa.