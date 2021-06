Tmw - Le pagelle del Belgio: Mertens non sufficiente, il paragone con De Bruyne non regge

Il Belgio soffre ma batte 1-0 il Portogallo qualificandosi per i quarti di finale di Euro 2020, dove se la vedrà contro l'Italia di Mancini. Nei Diavoli Rossi un tempo per l'azzurro Dries Mertens, entrato ad inizio ripresa al posto dell'infortunato De Bruyne. Queste le pagelle della redazione di Tuttomercatoweb.com.

Courtois 6,5 - Dopo avergli parato una punizione, a fine primo tempo conquista l’urlo del Cartuja con un numero ai danni di Ronaldo. Più impegnato nella ripresa, un paio di interventi nel finale salvano il successo.

Alderweireld 6 - Su quel lato il Portogallo spinge raramente, se non nelle primissime battute. Lungo l'arco dell'intero incontro la sua diventa una serata piuttosto tranquilla.

Vermaelen 6,5 - Martinez sceglie la sua esperienza al centro della difesa. Dalle sue parti passa spesso Ronaldo, ma non sembra soffrirlo più di tanto. Solo nell'azione dell'ammonizione si lascia andare a un errore. Mezzo...

Vertonghen 6 - Deve aiutare spesso Meunier andando in raddoppio e in aggressione alta su Bernardo Silva. Grazie anche alla serata storta del suo dirimpettaio, non va mai in sofferenza.

Meunier 6,5 - Un suo errore in fase d’impostazione genera la chance più nitida nel primo tempo per il Portogallo. Si fa perdonare con l’assist per Thorgan Hazard, anche se gran parte dei meriti vanno a quest’ultimo. Bene in fase difensiva.

Tielemans 6 - Rientra dopo aver respirato nel match conclusivo del girone, per larghi tratti del match è soffocato dalla compattezza portoghese. Quando si accende, però, mostra la qualità di cui dispone.

Witsel 6,5 - Il suo peso risulta fondamentale soprattutto nell'ultimo quarto di match. Lì il Belgio, rannicchiato a difesa del gol di vantaggio, ha bisogno di chi sa tamponare. Lui ne è uno specialista.

T. Hazard 7 - Calibra i movimenti per non lasciare il lato troppo scoperto, lo fa alla perfezione al 42’, quando insacca con un destro meraviglioso ad effetto. Tutti attendono Lukaku, CR7 o fratello: stasera il protagonista però è lui (dal 95’ Dendoncker s.v.).

De Bruyne 6 - Avanzato di qualche metro rispetto alla scorsa gara, l’assetto difensivo molto chiuso dei portoghesi (quasi sempre in sei dietro) ne limita la fantasia. Spaventa il suo paese uscendo al 48’ dopo aver sentito qualcosa (dal 48’ Mertens 5,5 - Prende il posto di De Bruyne anche in campo, ma il paragone col fantasista del Manchester City non regge. Anche perché l'attaccante del Napoli entra nel momento in cui i suoi smettono di attaccare).

E. Hazard 6 - Martinez, o meglio l’intero Belgio, sta aspettando un segnale vero da parte sua, lui che potrebbe fare la differenza nel cammino. Lo fa, almeno a livello di personalità, quando esce De Bruyne. La forma è quella che è, ancora, ma il carattere c'è (dall'88' Ferreira Carrasco s.v.)

Lukaku 5,5 - Ci mette più di un’ora ad eseguire il suo primo tiro della serata, alto. Fino a quel momento si era comunque reso prezioso impegnando la difesa portoghese in duelli tutt’altro che agevoli. Poco lucido più il match va avanti, nella ripresa sbaglia troppo.

Allenatore: Martinez 6,5 - Il gioco non sembra dei migliori, anche per la capacità del Portogallo di serrare le linee e non concedere spazio ai tecnici Diavoli Rossi. Una fiammata dalla distanza gli regala il vantaggio in una serata in cui la proposta offensiva non è sembrata al massimo. La difesa, però, ha concesso poco. Con un po' di fortuna, ma ha eliminato i campioni in carica.