Tmw - Ultime di formazione sull'Italia: ballottaggio Toloi-Di Lorenzo, dubbio in mediana

L'Italia prepara la gara contro il Belgio e lo continuerà a fare oggi alle 19 al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La redazione di Tuttomercatoweb.com, ha dato le ultime per quanto riguarda la formazione dell'Italia. Si respira ottimismo sulle condizioni di Chiellini che potrebbe esser dunque della partita: il capitano azzurro viene monitorato costantamente dallo staff ma la sensazione è che possa esserci contro Lukaku al fianco di Bonucci. Ancora da capire se Florenzi ce la farà o meno: Mancini vuole aspettare l'ultimo istante per sciogliere il ballottaggio tra Di Lorenzo e Toloi, anche perché dall'altra parte peserà la presenza o meno di Hazard nell'undici di Martinez. La presenza del giocatore del Madrid potrebbe richiedere un terzino più bloccato come l'italo-brasiliano mentre per il resto ovviamente confermati Donnarumma e Spinazzola.

LOCATELLI E PESSINA SCALPITANO - Il grande dubbio è in mediana. I tre titolari sulla carta, Barella, Jorginho e Verratti, hanno mostrato una sola lacuna che i sostituti, Pessina e Locatelli, hanno saputo colmare. Gli inserimenti per i gol. Mancini sta riflettendo, se ripartire con un centrocampo più dinamico ma meno d'inserimento in area oppure se mettere da subito una delle due frecce, al posto di Barella o Verratti. Per il resto è aperto il ballottaggio tra Berardi e Chiesa sull'out destro. Mancini potrebbe riproporre ancora il giocatore del Sassuolo perché lo juventino è capace di spaccare la partita a gara in corso. Poi Immobile, poi Insigne. Aspettando venerdì.