Il Belgio batte 1-0 la Croazia: 68' per Mertens, in rete il solito Lukaku

Il Belgio batte 1-0 la Croazia e si presenta agli Europei come una delle favorite del torneo continentale. I Diavoli Rossi, primi nel ranking mondiale, vincono l'amichevole di preparazione a Euro 2020 grazie alla rete del bomber interista Romelu Lukaku al 38'. 68' in campo per l'azzurro Dries Mertens, autore del cross dalla destra che ha dato il via all'azione del gol.