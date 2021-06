Il Belgio batte in rimonta la Danimarca e vola agli ottavi: 45’ per Mertens

L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, in campo 45 minuti, sostituito all'intervallo per far spazio a De Bruyne.

TuttoNapoli.net © foto di Imago/Image Sport Il Belgio batte 2-1 in rimonta la Danimarca e vola agli ottavi di finale di Euro 2020. Una partita che per un’ora è stata giocata quasi esclusivamente dai danesi. Yussuf Poulsen porta avanti i suoi dopo due minuti, fino al 45’ l’assolo è assordante. Il gol di vantaggio, però, resta uno soltanto e questo è un peccato capitale al cospetto di una delle formazioni più talentuosi di tutto Euro 2020. Perché nella ripresa gli ospiti sfruttano la maggior qualità e il fatto che la Danimarca sia alle corde dopo aver retto un ritmo insostenibile senza però trovare il largo, De Bruyne iispira il pareggio e realizza il gol vittoria. Con questo risultato, il Belgio sale a sei punti nella classifica del gruppo B e soprattutto stacca il pass per gli ottavi di finale.