Il Belgio soffre ed elimina il Portogallo di CR7: ai quarti sarà sfida con l'Italia

A Siviglia il Belgio batte 1-0 il Portogallo e si qualifica per i quarti di Euro 2020, dove affronterà l'Italia. Diavoli Rossi in rete al 42' con Thorgan Hazard: servito dall'altro esterno Meunier, il fratello d'arte ha esploso un destro potentissimo che ha superato Rui Patricio per il vantaggio decisivo della squadra allenata da Martinez. Ripresa incandescente, tanto nervosismo con i portoghesi che provano a pareggiare fino alla fine. La più grande occasione per il pari è di Rafa Guerriero che all'83' con un tiro al volo colpisce il palo. Il Belgio sfiderà gli azzurri a Monaco di Baviera venerdì alle 21.