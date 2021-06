Il Galles vola in testa al girone dell'Italia: battuta 2-0 la Turchia

Allo stadio Olmpico di Baku il Galles batte 2-0 la Turchia e, in attesa di Italia-Svizzera, si porta in testa al Gruppo A di Euro 2020. Aaron Ramsey sblocca il match al 42': Bale serve in profondità il centrocampista della Juve che scatta perfettamente sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Cakir questa volta non sbaglia battendo il portiere con un rasoterra letale. Nella ripresa i gallesi non sfruttano un calcio di rigore: Bale non trasforma il penalty da lui stesso procurato tirando alto. Al 95' il Galles raddoppia con Roberts che trafigge Cakir dopo un assolo sulla destra del solito Bale. Si mette male per i turchi che ora per qualificarsi devono battera la Svizzera e sperare in un ripescaggio.