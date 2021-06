Il Portogallo non sfonda il muro ungherese: 0-0 all'intervallo

A Budapest, il Portogallo non riesce a sfondare il muro ungherese al termine dei primi 45 minuti. Ritmi fin qui non altissimi complice anche il caldo con un copione prevedibile: lusitani all'attacco e magiari di contenimento. Il 3-5-2 schierato da Rossi è efficace nello spegnere qualsiasi velleità avversaria. Lungo possesso palla degli uomini di Fernando Santos che hanno in Diogo Jota il giocatore più pericoloso: l'attaccante del Wolverhampton va vicino al gol in due occasioni, trovando la pronta risposta di Gulacsi in entrambe le circostanze. Cristiano Ronaldo ha un'occasione, al 43', ricevendo a centroarea un traversone basso ma spreca tutto mandando alto.