Il Portogallo segna e dilaga nel finale, record per CR7: battuta 3-0 l'Ungheria

A Budapest, il Portogallo fatica, ma batte 3-0 l'Ungheria nel finale. Nel primo tempo Diogo Jota è il giocatore più pericoloso: l'attaccante portoghese del Wolverhampton va vicino al gol in due occasioni, trovando la pronta risposta di Gulacsi in entrambe le circostanze. Anche Cristiano Ronaldo ha un'occasione, al 43', ricevendo a centroarea un traversone basso ma spreca tutto mandando alto. Nella ripresa i lusitani passano tre volte nel finale dopo aver rischiato di perdere il match: all'80' infatti viene annullato un gol all'Ungheria per fuorigioco in partenza di Schon che con un grande mancino aveva messo la palla nel sacco. Portoghesi scatenati dall'84' all'92': prima Raphael Guerreiro trova la netta deviazione di Orban e sigla l'1-0, poi Cristiano Ronado firma il 2-0 su calcio di rigore e il 3-0 dopo aver scambiato con Renato Sanches. Undici reti agli Europei per l'attaccante della Juventus che batte il record di Michel Platini come miglior marcatore di sempre della manifestazione.