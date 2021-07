Il vero motivo per cui Saka ha tirato (e sbagliato) l'ultimo rigore

Bukayo Saka è stato l'autore dell'errore decisivo nella serie di rigori tra Italia e Inghilterra. E nel Regno Unito ancora ci si interroga sul perché Gareth Southgate abbia deciso di mandare un ragazzino sul dischetto, facendogli calciare addirittura l'ultimo penalty. Secondo il Daily Mail, il motivo è presto spiegato: il giocatore dell'Arsenal, così come Rashford e Sancho, è sempre stato tra i più precisi in allenamento e per questo motivo il CT gli ha affidato un compito così importante. Inoltre, si scopre che i successivi rigoristi, qualora la serie fosse proseguita a oltranza, sarebbero stati Grealish, Pickford e Phillips. Sterling avrebbe tirato solo il nono rigore.