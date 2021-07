Il virologo Pregliasco preoccupato: "Troppi rischi lo stadio a Londra. Focolai dopo le gare di Euro 2020"

“Troppi rischi lo stadio a Londra”. Intervistato dal Corriere della Sera, il virologo Fabrizio Pregliasco commenta l’azzardo di giocare a Wembley: “Sappiamo che ci sono stati focolai dopo le gare a Copenaghen e San Pietroburgo. Draghi preoccupato? Comprensibile, mi concentrerei sui contatti umani essenziali in questa fase. Cosa consigliare agli italiani? Di restare a casa, ma ammetto di non essere tifosi, per chi andrà consiglio sorveglianza e tamponi al rientro, specie con famigliari fragili”.