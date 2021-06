Immobile sfrutta una respinta e fa 2-0: raddoppio dell’Italia

L’Italia realizza la seconda rete. Al 67’, conclusione dalla distanza da parte di Spinazzola con Cakir che compie una grande parata. Sulla respinta il più lesto è Immobile che brucia Celik e gonfia la rete per il raddoppio azzurro. 14° centro in maglia azzurra per il bomber della Lazio, che raggiunge Mario Balotelli.