Inghilterra agli ottavi da prima: battuta 1-0 la Rep.Ceca, passano anche i cechi

A Wembley l'Inghilterra batte 1-0 la Repubblica Ceca e accede da prima agli ottavi di di Euro 2020. A Decidere il match del gruppo D la rete di testa di Raheem Sterling al 12' su cross di Grealish, che vale il primo posto in classifica per gli uomini di Southgate. Nella ripresa rete annullata a Henderson all'86: Sevcik si addormenta facendosi soffiare il pallone da Bellingham, il rimpallo favorisce il capitano del Liverpool che batte Vaclik ma è in posizione di fuorigioco. Inglesi qualificati agli ottavi da prima del girone, passa anche la Repubblica Ceca, ripescata tra le migliori terze.