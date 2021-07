Inghilterra, Stones ci crede: "Vogliamo regalare a tutti i tifosi un giorno memorabile"

"Un messaggio per i tifosi? Difficile trasformarlo in parole... Stiamo vivendo un sogno, in campo, non possiamo che ringraziarli. Ci hanno supportati sempre, nelle difficoltà e nei momenti positivi". Così il centrale del Manchester City e dell'Inghilterra, John Stones, in conferenza stampa a due giorni dalla finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Italia: "I tifosi, dopo la Danimarca, erano eccitatissimi. Sono stati incredibili, l'atmosfera in Inghilterra, è straordinaria. E' bellissimo dare tutto questo al paese, difficile da descrivere. Spero che domenica regaleremo a tutti un giorno memorabile".