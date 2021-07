Insigne a Sky: "Con l'Austria avevo fatto male, oggi tra i migliori gol mai segnati con l'Italia!"

Lorenzo Insigne, migliore in campo di Belgio-Italia, a fine partita ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "E' uno dei gol più importanti con la maglia della Nazionale. Sono contento perché siamo andati in semifinale, abbiamo fatto una gran prova di squadra. Soffriamo tutti insieme, il mister ha creato un gran gruppo, questo gran spirito".

Stavolta il premio Star of the Match è andato a te e non a Spinazzola. "Se non si fosse infortunato sarebbe andato a lui anche oggi".

Come sta lui? "L'ho visto piangere, spero non sia nulla di grave. Dopo vediamo, spero che possiamo recuperarlo perché per noi è fondamentale".

Ti senti leader della Nazionale? "Tutti insieme stiamo facendo un grande Europeo. Mi sto mettendo a disposizione. Con l'Austria non ho fatto una grande prestazione, oggi siamo stati tutti all'altezza".