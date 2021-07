Insigne da 7,5 per il CorSport: "E' il gol della consacrazione che attendeva da una vita"

7,5 del Corriere dello Sport per Lorenzo Insigne, al di sotto solo di Chiellini e del Ct Mancini nelle valutazioni del quotidiano: "Nella prima mezz’ora si sacrifica nei rientri difensivi, decolla un po’ alla volta e quando l’Italia prende in pugno la partita ci mette i suoi colpi decisivi. Il tiro a giro lo cerca una prima volta e lo indovina a un sospiro dall’intervallo. Salta in dribbling Tielemans, si avvicina all’area, prende la mira e beffa Courtois. E’ il gol della consacrazione, quello che Lorenzo attendeva da una vita. Nella ripresa aggiunge i suoi preziosismi e va a prendersi il premio di uomo partita. Chapeau"