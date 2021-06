Insigne dj dell'Italia, Berardi: "Grazie a Lorenzo ascoltiamo tante canzoni napoletane"

Nel postpartita di Italia-Svizzera, secondo match vinto per 3-0 dagli Azzurri a Euro2020, Domenico Berardi ha parlato dai microfoni di Sky Sport: "Ci tenevamo molto a far felici i tifosi. Oggi abbiamo vinto ma manca ancora la gara col Galles per arrivare primi. Dobbiamo vincere anche quella.

Il dj della Nazionale? Florenzi e Insigne. Così riusciamo a divertirci e rilassarci. Con Insigne ascoltiamo tante canzoni napoletane”.