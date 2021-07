Insigne, prova da 7 per TMW: "Oltre al tiro alla Insigne, brevetti anche il gol alla Insigne!"

Lorenzo Insigne è tra i migliori in campo di Belgio-Italia grazie alla rete decisiva per la vittoria azzurra. Per TMW la sua prova è da 7 in pagella: "Non ha ancora brevettato il tiro alla Insigne, il suggerimento è che all'ufficio preposto depositi pure il gol alla Insigne. Un arcobaleno azzurro che sorprende anche un acchiappasogni come Courtois".