Italia, accertamenti positivi per Chiellini: i tempi di recupero

Dopo la vittoria contro la Svizzera, la Nazionale italiana ha già iniziato il lavoro di recupero e terapie tra piscina e Centro tecnico. Coloro che non sono scesi in campo all'Olimpico saranno impegnati alle 18 con la Cremonese Primavera. Giorgio Chiellini ha svolto accertamenti questa mattina, l’obiettivo resta quello di recuperarlo in vista delle prossime gare.