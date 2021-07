Italia, Azzurri atterrati a Londra: appalusi per Spinazzola

La Nazionale italiana è atterrata pochi minuti fa a Luton, 51 chilometri da Londra: inizia quindi la missione "Euro 2020" per gli Azzurri di Mancini, che domani si giocheranno la finalale della massima competizione continentale contro l'Inghilterra. E' stato Gianluca Vialli il primo tra i dirigenti a mettere nuovamente piede sul suolo britannico. Applausi per Leonardo Spinazzola, che come da attese ha viaggiato con la squadra e, seppur con qualche difficoltà dovuta alle stampelle, ha sceso la scaletta dell'aereo ed è salito sul pullman che porterà la squadra nel sede del ritiro inglese.